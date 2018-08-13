Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar kurunu sabitlediler: Alış 6, satış 7 lira /13 Ağustos 2018 13:30

Dolar kurunu sabitlediler: Alış 6, satış 7 lira

Taksim Meydanı'ndaki döviz büfeleri dolar fiyatını, alış 6, satış 7 lira olacak şekilde yuvarladı

SHABER3.COM

Türk Lirası, dolar ve diğer para birimlerine karşı tarihi kayıplar yaşıyor.


Merkez Bankası (MB) sabah saatlerinde döviz piyasalarındaki oynaklık ve TL'deki değer kayıplarının önüne geçmek için bir önlem paketi açıkladı.Ayrıca, TL zorunlu karşılıkları tüm vadelerde 400 baz puanı indirdi ve piyasaya likidite sağladı.

T24'in haberine göre, Merkez'in müdahalesi döviz kurunu bir miktar gevşetirken serbest piyasadaki kur da yuvarlandı. Taksim Meydanı'ndaki döviz büfeleri saat 10.30 itibariyle 6 liraya aldığı doları 7 liraya satıyor.

-İstanbul ve Ankara'da dolar , avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,8650 6,8660
Avro 7,8120 7,8130
Sterlin 8,7400 8,7840
   
ANKARA  
ABD Doları 6,3500 6,9500
Avro 7,2000 7,9000
Sterlin 7,7630 8,8750
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