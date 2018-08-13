Dolar kurunu sabitlediler: Alış 6, satış 7 lira

Türk Lirası, dolar ve diğer para birimlerine karşı tarihi kayıplar yaşıyor.









Merkez Bankası (MB) sabah saatlerinde döviz piyasalarındaki oynaklık ve TL'deki değer kayıplarının önüne geçmek için bir önlem paketi açıkladı.Ayrıca, TL zorunlu karşılıkları tüm vadelerde 400 baz puanı indirdi ve piyasaya likidite sağladı.





T24'in haberine göre, Merkez'in müdahalesi döviz kurunu bir miktar gevşetirken serbest piyasadaki kur da yuvarlandı. Taksim Meydanı'ndaki döviz büfeleri saat 10.30 itibariyle 6 liraya aldığı doları 7 liraya satıyor.





-İstanbul ve Ankara'da dolar , avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:





İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,8650 6,8660

Avro 7,8120 7,8130

Sterlin 8,7400 8,7840

ANKARA

ABD Doları 6,3500 6,9500

Avro 7,2000 7,9000

Sterlin 7,7630 8,8750