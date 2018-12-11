Dolar kuru yükselişe geçti

Güne yatay seyirle 5.32'den başlayan dolar/TL daha sonra yüzde 1'in üzerinde yükselişe geçerek 5.38'in üzerini gördü.
Dolar/TL dün 5.27-5.32 bandında dalgalanarak günü 5.30 civarında tamamlamasının ardından yeni güne 5.32 seviyelerinde başladı.
Bugün açıklanan veriye göre cari denge Ekim ayında 2.77 milyar dolar fazla vererek rekor kırdı. Beklenti 2.5 milyar dolardı. Veri sonrası kur 5.32'deki seyrini sürdürdü.
BloombergHT'nin aktardığına göre, cari verilerin ardından kur yönünü yukarı çevirerek 5.38'e yükseldi. Euro/TL 6.06'dan 6.15'e, sterlin/TL 6.70'ten 6.74'e, sepet kur ise 5.69'dan 5.78'e yükseldi.