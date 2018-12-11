Samanyolu Haber /Gündem / Dolar kuru yükselişe geçti /11 Aralık 2018 13:30

Dolar kuru yükselişe geçti

Güne yatay seyirle 5.32'den başlayan dolar/TL daha sonra yüzde 1'in üzerinde yükselişe geçerek 5.38'in üzerini gördü.

SHABER3.COM

Güne yatay seyirle 5.32'den başlayan dolar/TL daha sonra yüzde 1'in üzerinde yükselişe geçerek 5.38'in üzerini gördü.

Dolar/TL dün 5.27-5.32 bandında dalgalanarak günü 5.30 civarında tamamlamasının ardından yeni güne 5.32 seviyelerinde başladı.

Bugün açıklanan veriye göre cari denge Ekim ayında 2.77 milyar dolar fazla vererek rekor kırdı. Beklenti 2.5 milyar dolardı. Veri sonrası kur 5.32'deki seyrini sürdürdü.

BloombergHT'nin aktardığına göre, cari verilerin ardından kur yönünü yukarı çevirerek 5.38'e yükseldi. Euro/TL 6.06'dan 6.15'e, sterlin/TL 6.70'ten 6.74'e, sepet kur ise 5.69'dan 5.78'e yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolar kuru yükselişe geçti Sonraki Haber >>

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

Polisin göstericiyi vurma anı!

Polisin göstericiyi vurma anı!

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Yeni Bamteli yayınlandı....

Yeni Bamteli yayınlandı....

Fransa'da Apple mağazasını talan ettiler

Fransa'da Apple mağazasını talan ettiler

Konya'da üretilen ilk insansı robot kontrolden çıkıp sahneden düştü

Konya'da üretilen ilk insansı robot kontrolden çıkıp sahneden düştü

Sarı yelekli Türk'ten TRT'ye: Tayyip de gidecek Macron da gidecek

Sarı yelekli Türk'ten TRT'ye: Tayyip de gidecek Macron da gidecek

Mars'taki rüzgar sesi ilk kez kaydedildi

Mars'taki rüzgar sesi ilk kez kaydedildi

Hem biber gazı sıktırdı hem de bir şey olmaz dedi

Hem biber gazı sıktırdı hem de bir şey olmaz dedi

Fransa'yı karıştıran görüntüler

Fransa'yı karıştıran görüntüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:29:09