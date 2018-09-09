Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar kuru için Kritik gün 13 Eylül! /09 Eylül 2018 09:39

Dolar kuru için Kritik gün 13 Eylül!

Dolar kurundaki dalgalanmalar sürüyor. TCMB'nin 3 Eylül'deki açıklamasının ardından dolar grafiğinde gerileme görülüyor.

SHABER3.COM

TCMB'nin 3 Eylül'de yaptığı açıklama, faiz artırımı kararı alınacağına yönelik beklentileri güçlendirdi. Açıklamanın ardından dolar grafiği aşağı yönlü bir tepki verdi.

Para Politikası Kurulu 13 Eylül'de toplanıyor. Merkez Bankasının şimdiden aldığı ya da önümüzdeki günlerde alacağı karar, kamuoyuna açıklanacak. Kurun hangi yönde bir eğilim göstereceği bu karara bağlı!

Son 10 günlük grafiğe baktığımızda dolar kurunda her iki yönde de dalgalanmalar görülüyor. 27 Ağustos'ta 6.2 seviyelerinden işlem gören kur, 29 Ağustos'ta 6.8 seviyesine yükselmişti. 30 ve 31 Ağustos'u takip eden günlerde kur gerilerken 1 Eylül'den itibaren 6.7 seviyesini test etmeye başlamıştı. Faiz kararı tartışmalarının ardından 3 Eylül'de Merkez Bankasından fiyat istikarına yönelik bir açıklama geldi.

"Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir. Son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir" şeklinde yapılan açıklama sonrasında faiz kararına ilişkin tartışmalar devam ediyor.
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