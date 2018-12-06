Dolar kuru 5,40'a yaklaştı! İşte dolar fiyatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün akşam saatlerine doğru yayımlanan 2019 yılına ilişkin para ve kur politikası raporunun ardından dolar kuru, TL karşısında 5,31 lira seviyesine kadar gerilemişti. Dolar kuru fiyatı bu sabah yeniden TL karşısında 5,40 lira seviyesine yaklaştı. Piyasaların gözü bugün Viyana'da gerçekleştirilecek olan OPEC'te olurken dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte dolar fiyatı...





Hafta başından bu yana "erken faiz indirimi" söylentileri ile dolar karşısında değer kaybeden Türk Lirası, dün Merkez Bankası ve 4 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nden gelen açıklamalar ile güçlenmişti. Merkez Bankası'nın enflasyon odaklı para politikası vurgusu Türk Lirası'ndaki satış baskısını tersine çevirmiş ve dün dolar kuru 5,45 lira seviyesinin üzerini test ettikten sonra 5,31 lira seviyesine kadar gerilemişti.





Dolar kuru bugün TL karşısında Kapalıçarşı'da 5,3700 liradan alınırken 5,3720 liraya satılıyor. Euro kuru ise TL karşısında 6,1020 liradan alınırken satış fiyatı ise 6,1040 lira olarak işlem görüyor.





Kapalıçarşı'da dün akşam kapanışta dolar kurunun satış fiyatı 5,3120 lira, euronun satış fiyatı ise 6,0360 lira olmuştu.





PİYASALARIN GÖZÜ OPEC'TE

ABD ile Çin'in arasındaki ticaret savaşını 90 gün ara verdiklerini açıklaması ve Katar'ın OPEC'ten çekileceğini duyurması ile petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi dolar kuru karşısında TL'yi baskılamayı sürdürüyor. Petrol fiyatları ABD ile Çin'in aralarındaki ticaret savaşına 90 gün süreyle ara vermelerinin ardından yükselişe geçmişti. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) toplantısı bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlıyor. OPEC'in petrol üretim azaltma kararı alması bekleniyor.