Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar kritik seviyeye ulaştı.. /28 Eylül 2017 09:36

Dolar kritik seviyeye ulaştı..

Dolar/TL saat 08.50'de 3.60'ın hemen altında 3.5902/3.5916 seviyesinde

Dolar kritik seviyeye ulaştı..

Kur küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmelerle son iki haftada 3.40’lı seviyelerden 3.58’in üzerine kadar yükseldi. TL’deki sert değer kaybı jeopolitik riskler nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimlerinin üzerinde oldu.

Bankacılar, jeopolitik risklerin ve küresel piyasaların yakından izlendiğini TL üzerindeki belirleyicilerin bu gelişmeler olmayı sürdüreceğini belirttiler.
Dün akşam saatlerinde 3.58’in hemen altında işlem gören dolar/TL 12 Temmuz’dan beri en yüksek olan 3.5916’ya kadar yükseldikten sonra saat 08.50’de 3.5902/3.5916 seviyesinde.

Sepet bazında TL aynı saatte 3.8993/3.9015, euro/TL ise 4.2084/4.2113 seviyesinde bulunuyor.
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