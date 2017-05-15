Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar haftaya nasıl başladı? /15 Mayıs 2017 08:23

Dolar haftaya nasıl başladı?

Piyasaların gözü şubat ayı işsizlik verisinde olurken dolar/TL haftaya 3.57'nin altında başladı.

Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL sabah saatlerinde 3.5668/3.5677'den Euro/TL 3.8991/3.9011'den işlem görüyor.
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