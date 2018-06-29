Samanyolu Haber /Gündem / Dolar, haftanın son gününe nasıl başladı? /29 Haziran 2018 09:09

Dolar, haftanın son gününe nasıl başladı?

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe 4.57 seviyesinde başladı.

SHABER3.COM

Dünya gazetesinin aktardığına göre global risk iştahının zayıf seyrettiği son birkaç gündür TL varlıklar genel anlamda pozitif ayrışıyor. Bu ayrışma sonucu gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında negatif bir seyir izlerken TL dün yüzde 1’e yakın değerlenerek 4.57’nin altını test etti.
Bugüne bakıldığında da dolar/TL haftanın son işlem gününde 4.57 seviyelerinde yer aldı. Saat 08.45 itibarıyla euro da 5.33 lira seviyesinde bulunuyor.

Dolar kurunda yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirildiğini belirten analistler, kurda teknik olarak 4.65 altında kalınması halinde ilk etapta 4.55 seviyesine kadar düşüşün sürmesini bekliyor. 
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