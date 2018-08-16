Dolar, güne 6 TL'nin altında başladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) swap işlemlerini özsermayenin yüzde 50'siyle sınırlaması ve ardından bu oranı yüzde 25'e çekmesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın serbest piyasa dinamiklerine bağlı kalınacağını belirterek gerekli tüm araçların kullanılacağını söylemesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite sağlayan döviz ve TL hamleleriyle piyasaların nefes almasına olanak sağladı.

Bu gelişmelerin ışığında 5.90 seviyesine dek inen dolar/TL kuru, saat 10:00'da 5.78 seviyesinde işlem görmeye başladı. Euro da 7.90'lara kadar çıktığı seviyeden 6.68'e döndü.



