Samanyolu Haber /Gündem / Dolar, güne 6 TL'nin altında başladı /16 Ağustos 2018 10:21

Dolar, güne 6 TL'nin altında başladı

Dolar kuru, 7 TL'nin üzerine başladığı haftaya 6 TL'nin altında devam ediyor.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) swap işlemlerini özsermayenin yüzde 50'siyle sınırlaması ve ardından bu oranı yüzde 25'e çekmesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın serbest piyasa dinamiklerine bağlı kalınacağını belirterek gerekli tüm araçların kullanılacağını söylemesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite sağlayan döviz ve TL hamleleriyle piyasaların nefes almasına olanak sağladı.
Bu gelişmelerin ışığında 5.90 seviyesine dek inen dolar/TL kuru, saat 10:00'da 5.78 seviyesinde işlem görmeye başladı. Euro da 7.90'lara kadar çıktığı seviyeden 6.68'e döndü.

BRUNSON KARARI YUKARI ÇEKTİ, KATAR HABERİ DÜŞÜRDÜ
ABD'li papaz Andrew Brunson'un ev hapsinin kaldırılmasına yönelik itirazın reddedilmesiyle kurdaki aşağı yönlü hareket bir süreliğine terse döndü. Dolar/TL yeniden 6.10 — 6.20 bandına çıkarken euro da 7 seviyesinde dalgalandı.

Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalıştay kapsamında görüştüğü Katar Emiri Temim bin Hamed El Sani arasındaki 3.5 saat süren görüşmeden çıkan 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım ile piyasalar yeniden moral buldu.
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