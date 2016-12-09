Dolar ferman dinlemiyor

Dolar ne kadar oldu?





Lokal ve yabancı döviz satışları, global piyasalar ve kur tarafına yönelik tedbir içermemesi nedeniyle piyasaları tatmin etmeyen EKK açıklamaları ile dün gün içinde sert dalgalanma kaydeden dolar/TL 3.47’ye yükseldi. Dolar/TL saat 13:38’de 3.4745/3.4776 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise aynı saatte 3.6900/3.6920 seviyesinde.







DOLARDA HAREKET DURMUYOR





Dün sabah saat 09:15’te 3.3811/3.3831 seviyesinde olan dolar/TL , öğlen saatlerinde 3.3410 seviyesine kadar gerilmesi sonrasında tekrar 3.41 seviyelerine yükseldi. EKK açıklamaları ile yükselişin hızlandığı kur 3.4976 seviyesine yaklaştıktan sonra saat 18:43’te 3.4480/3.4549 seviyesindeydi. Borsa İstanbul ise saat 12:51 itibariyle 75 bin 866 puanla yüzde 0.08 kayıpta.





KAPALIÇARŞI’DA ALTIN NE KADAR?





Kapalıçarşı’da gram altın 130 TL, çeyrek altın 215 TL, yarım altın 431 TL tam altın ise 853 TL idi.