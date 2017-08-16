Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar FED açıklamasını bekliyor? /16 Ağustos 2017 09:47

Dolar FED açıklamasını bekliyor?

Dolar kuru akşamki Fed toplantı tutanakları öncesi yeni güne 3.53'te yatay seyirle başladı.

Dolar FED açıklamasını bekliyor?

ABD perakende satış verisinin dünkü güçlü gelen verisinin ardından 3.55'e dayanan kur, daha sonra hafif geri çekilerek 3.53'lerdeki yatay seyrini sürdürdü.
ABD'de perakende satışlar temmuz ayında yılın en büyük artışını kaydetmiş, dolar da verinin etkisiyle küresel çapta değer kazanmıştı.

Bloomberg'in haberine göre, yeni günde kurda etkili olacak bir veri akışı yok, ABD konut başlangıçları verisi ve akşamki Fed toplantı tutanakları piyasaların radarında olacak.

'DOLAR POZİTİF OLABİLİR'

Fed'in Temmuz ayı toplantısına ilişkin tutanaklarda yetkililerin enflasyon konusundaki görüşleri ve bilanço daraltılmasının zamanlamasına ilişkin ipuçları aranacak.

Ak Yatırım yolladığı notta "Tutanaklarda Fed üyelerinin aralık ayı faiz artırımına dair kararlığını görebiliriz. Bu senaryo dolar pozitif etki yapabilir" değerlendirmesini yaptı
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