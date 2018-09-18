Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar faiz kararı öncesine döndü ....Dolar kurunda son durum… /18 Eylül 2018 14:33

Dolar faiz kararı öncesine döndü ....Dolar kurunda son durum…

Dolar/TL 6.40'ın üzerine çıktı. Böylece faiz artırımı öncesi olduğu seviyeyi de aşmış oldu. 13 Eylül Perşembe günü faiz artırımı öncesi dolar 6.30-6.35 bandında işlem görüyordu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TCMB ve İş Bankası’na yönelik son açıklamalarının talihsiz bir zamana denk geldiğini ve OVP bekleyişinde olan piyasalarda negatif algı yarattığını söyleyen bir analist, “Diğer taraftan TCMB kararından sonra kurun gerilemesi halinde alım yapmak için bekleyen lokallerin döviz talebi de devam ediyor. TCMB’nin agresif faiz artırım yapacağı beklentisiyle yabancılar 6.5 civarında ciddi dolar satmıştı. Karar sonrası kurun 6 civarına gerilemesiyle birlikte yabancının kâr realizasyonunu görüyoruz” dedi.

Trump ve Çin arasındaki ticaret savaşları kaygılarının kısmen gelişmekte olan ülke para birimlerine negatif yansıdığını, Asya piyasalarında satıcılı seyir var olduğunu söyleyen aynı analist, “OVP’ye kadar piyasada bekle-gör havası var ancak yön kademe kademe yukarı görünüyor. Kurda 6.30 önemliydi bundan sonra TCMB kararından önceki seviyeler olan 6.40’lar önemli. Bu seviyenin de üzerine hareket devam ederse TCMB’nin faiz artırımı işe yaramadı algısı yaratır ki bu da daha fazla bozulmaya neden olabilir” dedi ve şöyle devam etti:

“OVP’de özellikle maliye tarafı ve sorunlu kredilerle ilgili kurtarma planları gündeme gelecek mi izlenecek. Piyasa daha realistik bir büyüme, kur tahmini ve enflasyon hedeflemesi görmek istiyor. Diğer taraftan yapılması planlanan projelerin akibeti ne olacak bunları izleyeceğiz.”

Erdoğan Cuma günü yaptığı bir konuşmada enflasyonun hiç bir kez TCMB’nin açıkladığı gibi gelişmediğini, tekrar tekrar revize edildiğini söyleyerek, TCMB’nin son faiz artırımına ilişkin, “Bağımsızlığın neticesini göreceğiz. Şu an benim şahsen benim sabır safhamdır. Bu sabır da bir yere kadar” demişti.
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