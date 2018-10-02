Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar Ekim ayında bu rakamları görebilir /02 Ekim 2018 13:32

Dolar Ekim ayında bu rakamları görebilir

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys Bloomberg HT'deki canlı yayında dolar kuru ve Türk lirasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

SHABER3.COM

Matys Türk Lirası'nın son dönemde iyi performans gösteren gelişen para birimi olduğunu öne sürerek doların düşeceğine işaret etti. Matys bunun için 12 Ekim tarihini işaret etti.

ABD ile Türkiye ilişkilerinin gerilmesine sebep olan ve dolar kurunun fırlamasında etkili olan Rahip Brunson davası bu tarihte görülecek. ABD'den gelen son açıklamalar Brunson'un 12 Ekim'deki duruşmada serbest bırakılacağı yönünde olmuştu.

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys'nin dolar kuru tahmini ise 5.70 seviyeleri oldu.

Enflasyon beklentilerini de paylaşan Matys Eylül ayı enflasyonunun hızlanarak %20'leri geçebileceğini, beklentinin üzerindeki rakamların Türk varlıkları üzerinde etkili olacağını belirtti. Matys "% 25 veya daha yüksek rakam çıkmazsa Türk Lirası kısmen istikrarlı seyrini sürdürebilir" ifadesini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolar Ekim ayında bu rakamları görebilir Sonraki Haber >>

Dilipak'tan McKinsey'le anlaşan AKP'ye: Bunu yaparsanız cehennemin dibine kadar yolunuz var

Dilipak'tan McKinsey'le anlaşan AKP'ye: Bunu yaparsanız cehennemin dibine kadar yolunuz var

Pakistanlı üst düzey yetkili, misafir Kuveytli delegenin cüzdanını çalarken yakalandı

Pakistanlı üst düzey yetkili, misafir Kuveytli delegenin cüzdanını çalarken yakalandı

Tutuklu Harbiyeli annesi: Darbeye giden öğrenci köprü parası öder mi?

Tutuklu Harbiyeli annesi: Darbeye giden öğrenci köprü parası öder mi?

Asıl hüner ve Gerçek Zafer

Asıl hüner ve Gerçek Zafer

Ali Koç tribünden özür diledi: Ne deseniz haklısınız...

Ali Koç tribünden özür diledi: Ne deseniz haklısınız...

Avusturyalı Bakan'dan kürsüde dünyaya sürpriz

Avusturyalı Bakan'dan kürsüde dünyaya sürpriz

Bir imtihandan geçerken 'Yiğitlik' odur ki

Bir imtihandan geçerken 'Yiğitlik' odur ki

Endonezya'daki Tsunami anında yaşanan dehşet

Endonezya'daki Tsunami anında yaşanan dehşet

Erdoğan Almanca konuşmaya çalışırsa...

Erdoğan Almanca konuşmaya çalışırsa...

Erdoğan’ın ziyaretine Almanlar ne diyor?

Erdoğan’ın ziyaretine Almanlar ne diyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:54:11