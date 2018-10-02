Dolar Ekim ayında bu rakamları görebilir

Matys Türk Lirası'nın son dönemde iyi performans gösteren gelişen para birimi olduğunu öne sürerek doların düşeceğine işaret etti. Matys bunun için 12 Ekim tarihini işaret etti.







ABD ile Türkiye ilişkilerinin gerilmesine sebep olan ve dolar kurunun fırlamasında etkili olan Rahip Brunson davası bu tarihte görülecek. ABD'den gelen son açıklamalar Brunson'un 12 Ekim'deki duruşmada serbest bırakılacağı yönünde olmuştu.







Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys'nin dolar kuru tahmini ise 5.70 seviyeleri oldu.







Enflasyon beklentilerini de paylaşan Matys Eylül ayı enflasyonunun hızlanarak %20'leri geçebileceğini, beklentinin üzerindeki rakamların Türk varlıkları üzerinde etkili olacağını belirtti. Matys "% 25 veya daha yüksek rakam çıkmazsa Türk Lirası kısmen istikrarlı seyrini sürdürebilir" ifadesini kullandı.





