Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar düşüyor ama benzin ve LPG'ye zam geliyor /04 Şubat 2019 17:37

Dolar düşüyor ama benzin ve LPG'ye zam geliyor

Benzin ve LPG'nin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapıldı.

SHABER3.COM

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 6 kuruş, LPG'ye ise 14 kuruş zam geldi. Motorin fiyatlarında ise herhangi ise değişiklik beklenmiyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan edinilen bilgiye göre gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 6 kuruş zam yapıldı. LPG'ye ise 14 kuruş zam yapıldı.

Bu zamla birlikte İstanbul'da 6.03 TL olan benzinin litre fiyatı 6.09 TL'ye yükseldi. Benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 6.10 TL'den 6.16 TL'ye, İzmir'de ise ortalama 6.07 TL'den 6.13 TL'ye çıktı.

Benzinin litre fiyatında en son 29 Ocak'ta 17 kuruş indirim yapılmıştı. 

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