Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Dolar çıktığı için batmıyoruz, battığımız için dolar yükseliyor' dedi tutuklandı /27 Eylül 2018 12:04

'Dolar çıktığı için batmıyoruz, battığımız için dolar yükseliyor' dedi tutuklandı

Siirt İl Genel Meclis üyesi İdris İlhan, sosyal medya hesabında “Dolar çıktığı için batmıyoruz, battığımız için dolar yükseliyor. Dolar 7.15" yazarak “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” ettiği iddiasıyla tutuklandı.

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Siirt'te 25 Eylül'de yapılan ev baskınlarında HDP İl Genel Meclis Üyesi İdris İlhan, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Siirt Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından İlhan, 26 Eylül günü Siirt Adliyesi’ne sevk edildi. Sosyal medya hesabında "Dolar çıktığı için batmıyoruz, battığımız için dolar yükseliyor. Dolar 7.15" diye yazan İlhan, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ettiği iddiasıyla savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. 
 
İLHAN: 80 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR
 
İlhan ifadesinde, sosyal medya hesabındaki paylaşımın, 80 milyon insanı ilgilendiren ekonomik bir değerlendirme olduğunu belirterek, paylaşımla her hangi bir manipüle amacının olmadığını söyledi. 
 
Sulh Ceza Hakimliği, suçun niteliği, mevcut delil durumu ve şüpheli savunmaları incelediğinde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu ileri sürerek, şüphelinin kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların bulunduğu, bu nedenle adli kontrol şartının yetersiz kalacağına hükmederek tutuklanmasına karar verdi. İlhan, Siirt E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
Mezopotamya Ajansı
 

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