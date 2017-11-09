Samanyolu Haber /Gündem / Dolar biraz geriledi /09 Kasım 2017 16:00

Dolar biraz geriledi

Dolar kuru dün 3.9010 seviyesi ile yaklaşık 10 ayın zirvesini gördükten sonra, yeni günde 3.84 seviyesinde hareket ediyor.

Dolar biraz geriledi

Dün gün içerisinde oldukça hareketli bir seyir izleyen dolar/TL, yeni güne 3.8690/3.8710 seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 3.8395 seviyesini görürken, saat 14.39 itibarıyla 3.8424 seviyesinde, euro/TL ise 4.4765 seviyesinde hareket etti. Euro/dolar ise 1.1635 seviyesinde bulunuyor.

DOLARDA 3.89 SEVİYESİ KRİTİK

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, bu sabahki notunda küresel bazda dolar ve ABD tahvil faizleri üzerinde, ABD'de vergi reformunun yasalaşması konusundaki endişeler nedeniyle oluşan aşağı yönlü baskının devam ettiğini söyleyerek, "Dün TL swap faizlerinde yaşanan hareketlilik sonrasında kurda volatilite arttı. Kurdaki bu hareketin kalıcı olmadığını ve TL'nin yeniden kayıplarını azalttığını gözlemliyoruz. Buna karşın teknik eğilim de dün ile benzerlik göstermeye devam etmektedir" dedi.

Erkan, "Türk tahvilleri de enflasyon görünümüne ilişkin endişeler nedeniyle değer kaybetmekte. Bugün piyasaların gözü Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in görüşmesinde olacak. TL için ana bandı 3.83–3.89 olarak görmeye devam ediyoruz. 3.89 üzeri kalıcı hareketlerin adresinin ise 3.95 olması teknik olarak mümkün görünüyor" dedi.

Analistler dün swap piyasasındaki TL faizlerin 2008'den bu yana ilk kez yüzde 14'e yükseldiğini söyledi.
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