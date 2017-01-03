Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar bir anda fırladı: 3.60 sınırında /03 Ocak 2017 13:12

Dolar bir anda fırladı: 3.60 sınırında

Enflasyonda 2016 rakamının belli olmasının ardından dolarda yükseliş yaşanıyor.

Bu videoyu izleyin, sonra döviz bozdurmaya koşun! :)

Enflasyonun beklentilerin üzerinde çıkmasının ardından bankalararası piyasada veri öncesinde 3,54 civarında seyreden dolar 3,59'u gördü.
Aralık ayı enflasyon verisi açıklandı. Tüketici fiyatları endeksi Aralık'ta aylık yüzde 1.64, yıllık yüzde 8.53 artarak beklentileri aştı. Yıllık enflasyonun yüzde 7.60'a yükselmesi bekleniyordu.

Bloomberg HT'de yer alana habere göre, ABD'de bugün ISM imalat verisi izlenecek. Ancak haftanın en kritik verisi cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. Uzmanlar istihdam verisinin kurun hareketinde önemli olacağını belirtiyor.

ABD doları 2016 yılını kazançla kapatmış, doların TL karşısında yıllık artışı yüzde 20'yi bulmuştu.
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