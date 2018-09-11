Samanyolu Haber /Gündem / Dolar bekle gör pozisyonunda… /11 Eylül 2018 10:30

Dolar bekle gör pozisyonunda…

Piyasalar Merkez Bankası'nın 13 Eylül'deki Para Politikası Kurulu toplantısındaki faiz kararını bekliyor

SHABER3.COM

Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerle geçen haftanın son iki gününde düşüşe geçen dolar/TL dar bantta yatay seyrediyor.
Bankalararası piyasada dolar 6.45 civarında işlem görüyor. Dolar geçtiğimiz hafta cuma günü yüzde 2'yi aşan değer kazancı ile 6,60'dan yönünü aşağı çevirmişti.

Euro/TL de 7.50 seviyelerine yakın hareket ediyor.

Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantısında yüzde 17,75 olan bir hafta vadeli repo faizini artırması bekleniyor. Piyasalarda beklentiler 200 ile 725 baz puan arasında değişiyor.
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