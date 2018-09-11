Dolar bekle gör pozisyonunda…

Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerle geçen haftanın son iki gününde düşüşe geçen dolar/TL dar bantta yatay seyrediyor.

Bankalararası piyasada dolar 6.45 civarında işlem görüyor. Dolar geçtiğimiz hafta cuma günü yüzde 2'yi aşan değer kazancı ile 6,60'dan yönünü aşağı çevirmişti.





Euro/TL de 7.50 seviyelerine yakın hareket ediyor.





Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantısında yüzde 17,75 olan bir hafta vadeli repo faizini artırması bekleniyor. Piyasalarda beklentiler 200 ile 725 baz puan arasında değişiyor.