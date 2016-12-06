Dolar artınca Enflasyon da artacak

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "2017 Para ve Kur Politikası" toplantısında bir konuşma yaptı.





Döviz kurundaki yükselişle ilgili konuşan Çetinkaya, "Dolar kurundaki artışın 2017 ilk çeyreğinden itibaren enflasyon üzerinde etkili olacağını tahmin ediyoruz. Yüzde 7,5 enflasyon tahminimizi korumaktayız" ifadelerini kullandı.





Çetinkaya'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:





* Para politikası kararları enflasyon beklentileri dikkate alınarak oluşturulacak.





* TL'yi destekleme yaklaşımını TCMB olarak destekliyoruz.





* Merkez Bankası'nın nominal döviz kuru hedefi yok.





* Döviz kurundaki ani hareketlerin fiyat istikrarına etkisi bizim için önemli.