Dolar 7 TL'yi geçerse Bankalar ne yapar ?





Türkiye ekonomisinin geleceğiyle ilgili analiz ve değerlendirmeler de çoğalmaya başladı.





Dolar özellikle ABD ile Rahip Brunson üzerinden başlayan kriz, karşılıklı yaptırım sonrası rekor üstüne rekorlar kırdı. 5.40 aştı, bu saatlerde 5.30’un üstünde seyrediyor.





ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Lira'daki değer kaybının sürmesi ve Dolar/TL'nin 7,1 seviyesine çıkması durumunda Türk bankalarının ellerindeki sermaye fazlasının eriyebileceği uyarısında bulundu. ABD’li banka, sermaye sevileri açısından en kırılgan bankanın Yapı Kredi olduğunu ifade etti.





Goldman Sachs, yatırımcılara gönderdiği piyasa analizi notunda "TL'de her %10'luk değer kaybının, bankaların sermaye rasyolarında yarım puan düşüşe yol açtığını hesaplıyoruz" dedi.