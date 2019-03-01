Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar 5.35 TL'yi zorluyor /01 Mart 2019 09:15

Dolar 5.35 TL'yi zorluyor

Dolar kuru çarşamba günü 5.29'lu seviyelere inmesinin ardından ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer'ın Çin ile devam eden ticari görüşmelere ilişkin açıklaması, ABD tahvillerindeki hareketle doların değer kazanması ve Pakistan - Hindistan geriliminin gelişen ülkeler paralarını negatif etkilemesiyle yükseldi. Dolar/TL 5.3455'ten el değiştiriyor.

SHABER3.COM

Dolar kuru birkaç haftadır sıkıştığı 5.25 — 5.35 aralığındaki hareketine devam ediyor. Kur, hafta başında 5.30 altına indikten sonra haftanın son gününde 5.35 üzerini yoklamaya başladı.

ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde yüzde 2.6 büyümesinin başta faiz ve bilanço daraltma kararı olmak üzere Fed'in sabır vurgusu yaptığı ve bekleyip izleyeceğini söylediği para politikasını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.
Analistler birkaç gündür sığlaşan piyasalarda ABD'de faizlerin bu seviyelerde duracağı hatta bir indirim yapılacağı beklentisinin fiyatlandığını belirtiyordu.

Dolar karşısında TL'nin de dahil olduğu gelişen ülke para birimlerini negatif etkileyen unsurlar arasında ABD tahvillerindeki hareketle dolar endeksinin yükselmesi, Pakistan — Hindistan gerilimi ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın "Washington ve Pekin pahalı bir ticari savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapsalar bile, ABD'nin Çin mallarına yıllarca vergi koyma tehdidini sürdürmesi gerekecek." demeci etkili oldu.

1 Mart sabahı dolar kuru 5.3455 liradan el değiştiriyor. Euro 6.08 TL'de, sterlin ise 7.09'da.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolar 5.35 TL'yi zorluyor Sonraki Haber >>

Ambulans önüne kıran, yol vermeyen magandaya komik ceza

Ambulans önüne kıran, yol vermeyen magandaya komik ceza

Uçak pistte kayarak spin attı

Uçak pistte kayarak spin attı

Buz Hokeyi maçında 'Puck' yorumcuyu vuruyordu

Buz Hokeyi maçında 'Puck' yorumcuyu vuruyordu

AKP ilçe başkanından itiraf

AKP ilçe başkanından itiraf

Teyzelerden Erdoğan'a: Bir Cumhurbaşkanı millete çay dağıtamaz

Teyzelerden Erdoğan'a: Bir Cumhurbaşkanı millete çay dağıtamaz

Izdıraplarla inlediğin zaman…

Izdıraplarla inlediğin zaman…

Muhteşem uzay görüntüleri

Muhteşem uzay görüntüleri

Zanlı nezaretin penceresinden kaçtı

Zanlı nezaretin penceresinden kaçtı

Marangozdan ilginç buluş

Marangozdan ilginç buluş

Yine A Haber rezaleti: Figüran tutup Erdoğan'ı övdürdüler

Yine A Haber rezaleti: Figüran tutup Erdoğan'ı övdürdüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:32:55