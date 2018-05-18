Dolar 4.50'yi geçti

Haftanın son işlem gününde dolar 4.5055 lira ile tarihi rekoronu tazeledikten sonra, 4.50-4.51 lira aralığında, euro 5.3044 liraya kadar yükseldikten sonra 5.29 – 5.30 lira aralığında ve sterlin de 6.0709 lira yeni tarihi rekor düzeyini gördükten sonra 6.06 – 6.07 lira aralığında işlem görüyor.





Merkez Bankası'nın önceki günkü açıklaması öncesi;





- dolar 4.5011 lira ile,





- euro 5.3251 lira ile,





- sterlin 6.0698 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerini görmüştü.





Merkez Bankası'ndan önceki gün yapılan açıklamada, "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" denildi.





Haftanın son işlem gününe günlük yüzde 0.16 artışla 102 bin 33 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) kapanış saatlerine yaklaşırken günlük yüzde 0.53 artışla 102 bin 410 puandan kapandı.