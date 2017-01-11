Dolar 3.93

Bu sabah piyasalar açıldığında 3.88'i gören Dolar kuru, şu anda 3.89 - 3.90 TL aralığında işlem görüyor. Doların bugün gördüğü en düşük değer 3,7904 TL, en yüksek değer ise 3,9289 TL.





Şu an itibariyle alışta 3,9263 TL, satışta 3,9270 TL üzerinden işlem görüyor.





Euro (Avro) kuru ise piyasalar ilk açıldığında 4.10 TL'yi gördü. Gün içerisinde en yüksek 4,1155 TL'yi gören Euro, 4,0005 TL'nin altına düşmedi.





Şu an itibariyle alışta 4,1098 TL, satışta 4,1111 TL üzerinden işlem görüyor.







Bu arada, ABD Doları son 10 iş gününde yüzde 10 değer kazandı. Bu da 10 gün içerisinde %10 gizli devalüasyon gerçekleştiği anlamına geliyor.