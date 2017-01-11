Dolar 3.85

Bu sabah piyasalar açıldığında 3.88'i gören Dolar kuru, şu anda 3.84 - 3.85 TL aralığında işlem görüyor. Doların bugün gördüğü en düşük değer 3,7904 TL, en yüksek değer ise 3,8967 TL.





Şu an itibariyle alışta 3,8469 TL, satışta 3,8481 TL üzerinden işlem görüyor.





Euro (Avro) kuru ise piyasalar ilk açıldığında 4.10 TL'yi gördü. Gün içerisinde en yükse 4,1145 TL'yi gören Euro, 4,0005 TL'nin altına düşmedi.





Şu an itibariyle alışta 4,0476 TL, satışta 4,0493 TL üzerinden işlem görüyor.







Bu arada, ABD Doları son 9 iş gününde yüzde 9 değer kazandı. Bu da 9 gün içerisinde %9 gizli devalüasyon gerçekleştiği anlamına geliyor.