‘Dokuzlu yıllara dikkat’ yazısı: Bu yıl kırılma yılı olabilir mi?

Osman Ulagay, Dünya gazetesinde kaleme aldığı yazısında, Berlin Duvarı’nın yıkıldığı 1989 yılını hatırlatırken “Batı’nın uyguladığı kapitalist sistemin ve liberal demokrasinin kesin zaferi ilan edilmiş, dünyanın barış içinde küresel kalkınmanın gerçekleşeceği bir döneme girdiği vurgulanmıştı” dedi ve bu yılın bir kırılma yılı olabileceği öngörüsünde bulundu.







2019 için çok farklı bir tablonun olduğunun altını çizen ekonomist, “Batı’daki zafer iyimserliği yerini derin kaygılara bırakmış durumda. 1989 sonrasında Batı’nın güdümünde hızlanan ve Batı dışındaki dünyada muazzam bir atılıma yol açan küresel dönüşüm süreci Batı toplumlarında giderek genişleyen bir kesimin tepkisini çekiyor” ifadesini kullandı.





İngiltere’de Brexit çıkmazı, ABD’de Trump devri, başka Macaristan olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde küreselleşmeyi ve liberal demokrasiyi tu kaka ilan eden liderlerin iktidara gelmesi Ulagay’a göre, bu anlamda kaygıların artmasına zemin hazırlayan bir yoldu.





Geçen yılın eylül ayında rekorlar kıran ABD borsalarının yılın son haftalarında ciddi bir sarsıntı geçirmesinde ve 2008’den beri ilk kez yılı ekside kapatmasında, Çin borsasında yüzde 25, Avrupa borsalarında yüzde 13 dolayında düşüşlerin yaşanmasında bu gelişmelerin etkisinin olduğunu düşünmek gerekliliğine dikkat çeken Ulagay, “Bu tabloya bakarak 2019 yılının bir kırılma yılı olabileceğini düşünenler, dokuzlu yılların tarihte önemli gelişmelerin ve kırılmaların yaşandığı yıllar olduğunu hatırlatmaya başladılar İngilizce medyada” diyor.





Ulagay, tarihten “dokuzlu” yıllar örnekleri vererek şöyle noktaladı:





“Fransız devrimi 1789’da başlamış, ABD’deki büyük krizin tetikleyicisi olan borsa çöküşü 1929’da yaşanmış, 2.Dünya Savaşı 1939’da başlamış, Çin Kömünist Partisi 1949’da iktidara gelmiş, İran devrimi 1979’da gerçekleşmiş, Margaret Thatcher aynı yıl İngiltere başbakanı olmuş. 1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılmış ve Çin’deki Tiananmen ayaklanması kanlı biçimde bastırılmış. Bakalım 2019 yılı da bir kırılma yılı olacak mı?”