Samanyolu Haber /Gündem / Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 12 akademisyen açığa alındı /29 Haziran 2017 08:24

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 12 akademisyen açığa alındı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğünce, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin yayımladığı bildiride imzası bulunduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 12 akademisyen açığa alındı.

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İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, ’Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza attıkları gerekçesiyle haklarında adli soruşturma süren, Prof. Dr. Cem Terzi’nin de aralarında bulunduğu 12 akademisyeni açığa aldı.

Güneydoğudaki operasyonları bildiri ile eleştiren 1128 akademisyen için savcılar ve üniversite yönetimleri soruşturma açmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca, bildiride imzası bulunan akademisyenlerden kendi yargı alanında bulunan üniversitelerde görev yapan ve bu bildiriye imza atan akademisyenler hakkında, TCK’nın 301. maddesinde hükme bağlanan, ’Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılamak’ suçu ile TCK’nın 7. maddesinde belirtilen ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından re’sen soruşturma başlatmıştı.

Savcılık soruşturması devam ederken, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Barış İçin Akademisyenler inisiyatifinin ’Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildirisine imza attıkları gerekçesiyle 12 akademisyen hakkında yürüttüğü idari soruşturma ise sonuçlandı. Soruşturma sonucunda aralarında Halkların Köprüsü Derneği Başkanı Prof. Dr. Cem Terzi’nin de bulunduğu 12 akademisyen açığa alındı.
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