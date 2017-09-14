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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü görevinden alındı
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü görevinden alındı
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14 Eylül 2017 18:28
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü görevinden alındı
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman görevinden alındı.
SHABER3.COM
İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman, açılan bir soruşturma nedeniyle tedbiren görevinden alındı.
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