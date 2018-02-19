Doktorların çoğu şehir hastanelerinde çalışmak istemiyor

Türk Tabipleri Birliği, özel sektörün inşa edip devlette hizmet satması şeklinde organize edilen şehir hastanelerinin devasa boyutlarıyla sağlık sistemine ağır mali yük getireceği yönünde bir rapor hazırlamıştı. Şehir hastanelerine sağlık çalışanlarının nasıl baktığı konusunda bir çalışma da Ankara Tabip Odası tarafından yapıldı. ATO 530 doktora şehir hastaneleri hakkındaki düşüncelerini sordu.









Cumhuriyet’ten Çiğdem Toker’in yazısında yer verdiği ankete yönelik soru ve yanıtlar şöyle:





– Şehir hastanesinde çalışmak istiyor musunuz?





Evet: Yüzde 7 – Hayır: Yüzde 73 – Kararsız: Yüzde 20.





– Şehir hastanesi hakkında, mevzuat, idari yapı, işleyiş gibi konularda yeterince bilgilendirildiğinizi düşünüyor musunuz?





Evet: Yüzde 4 – Hayır: Yüzde 96.





– İl sağlık müdürlüğü tarafından, çalıştığınız hastanede ŞH ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmasını ister misiniz?





Evet: Yüzde 86 – Hayır: Yüzde 14.





– Şehir hastanesinde göreve başladıktan sonra özlük haklarınızda kayıplar olacağını düşünüyor musunuz?





Evet: Yüzde 55 – Fikrim Yok: Yüzde 37 – Hayır: Yüzde 8.





– Şehir hastanesinde göreve başladıktan sonra yükünüzün artacağını düşünüyor musunuz?





Evet: Yüzde 64 – Fikrim Yok: Yüzde 27 – Hayır: Yüzde 9.





– Şehir hastanelerinin konumu düşünüldüğünde, sizin ve hastaların hastaneye ulaşımında zorluklar yaşanacağını düşünüyor musunuz?





Evet: Yüzde 86 – Fikrim yok: Yüzde 5 – Hayır: Yüzde 9.





– Şehir hastanesinde göreve başladıktan sonra, hastalara şu anda vermiş olduğunuz hizmete kıyasla, daha nitelikli bir sağlık hizmeti verebileceğinizi düşünüyor musunuz?





Evet: Yüzde 9 – Fikrim Yok: Yüzde 25 – Hayır: Yüzde 66.