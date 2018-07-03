Doğuş Grubu'nda tenkisat devam ediyor: Ünlü ekran yüzü ile yollar ayrıldı

Habertürk yazılı basına son vereceğini duyurdu. Ferit Şahenk’in sahibi olduğu Doğuş Medya Grubu’nda da işten çıkarmaların başlayacağı belirtiliyordu. İlk olarak 20 yıldır Doğuş bünyesinde ekonomi yorumculuğu yapan Mahfi Eğilmez ardından Doğuş Yayın Grubu Teknolojik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Barış Özbey ve 15 ismin işine son verildi.







Doğuş Grubu'nda tenkisat devam ediyor. Medyaradar'ın haberine göre NTV’nin ünlü ekran yüzü Celal Pir ile de yollar ayrıldı.









Pir ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurarak, “22 yıllık uzun soluklu bir çalışmaya nokta koyduk. Kurucularından olduğum NTV ve Satr’la bağımız koptu. Bir iki güne vedalaşacağız” dedi.