Samanyolu Haber /Ekonomi / Doğuş Grubu'nda deprem /11 Temmuz 2019 11:11

Doğuş Grubu'nda deprem

İşadamı Ferit Şahenk, Doğuş Holding'in tepe yönetiminde ilginç değişikliklere imza attı. Şahenk bundan böyle hem yönetim kurulu başkanı hem de CEO olarak görev yapacak.

SHABER3.COM

Ferit Şahenk'in yönetim kurulu başkanı olduğu Doğuş Grubu’nun tepe yönetimi tamamen değişti. 

Grup bünyesinde Ferit Şahenk imzalı yapılan açıklamaya göre Ferit Şahenk, Doğuş Grubu İcra Kurulu Başkanı (CEO) görevini de üstlenecek. 

CEO Hüsnü Akhan ise yönetim kurulu başkan vekili olarak görevine devam edecek. Akhan'ın Galataport ve inşaat işlerinden sorumlu olacağı belirtildi.

BUSE ÖZEN İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANI OLDU

Damla Çelikçi’nin finansman ve refinansman konusunda başkan danışmanlığı görevi üstleneceği ifade edilirken, Barış Alpay’ın Finans Direktörü olarak görevine devam edeceği kaydedildi.

Akın Tavuz’un Doğuş Grubu Chief Operating Officer (COO) rolünü üstleneceği bildirilirken, Buse Özen’in İnsan Kaynakları Başkanı olarak görev yapacağı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Doğuş Grubu'nda deprem Sonraki Haber >>

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

AKP ile MHP'ye "af" sözünü hatırlattı: Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar?

AKP ile MHP'ye

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:01:24