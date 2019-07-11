Doğuş Grubu'nda deprem

Ferit Şahenk'in yönetim kurulu başkanı olduğu Doğuş Grubu’nun tepe yönetimi tamamen değişti.





Grup bünyesinde Ferit Şahenk imzalı yapılan açıklamaya göre Ferit Şahenk, Doğuş Grubu İcra Kurulu Başkanı (CEO) görevini de üstlenecek.





CEO Hüsnü Akhan ise yönetim kurulu başkan vekili olarak görevine devam edecek. Akhan'ın Galataport ve inşaat işlerinden sorumlu olacağı belirtildi.







BUSE ÖZEN İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANI OLDU





Damla Çelikçi’nin finansman ve refinansman konusunda başkan danışmanlığı görevi üstleneceği ifade edilirken, Barış Alpay’ın Finans Direktörü olarak görevine devam edeceği kaydedildi.





Akın Tavuz’un Doğuş Grubu Chief Operating Officer (COO) rolünü üstleneceği bildirilirken, Buse Özen’in İnsan Kaynakları Başkanı olarak görev yapacağı belirtildi.