Samanyolu Haber /Medya / Doğuş Grubu bir televizyonu daha kapatıyor /02 Şubat 2019 11:29

Doğuş Grubu bir televizyonu daha kapatıyor

Doğuş Grubu'na ait Powertürk TV de kapanıyor

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Doğuş Grubu, bünyesindeki önemli video müzik kanalı ‘Kral TV’yi 1 Şubat'tan itibaren kapatmış ve yayın hayatını artık dijitale taşımıştı. 

Bu gelişmelerin ardından Doğuş Grubu'nda flaş bir karar daha alındığı ve Powertürk TV’nin de kapanacağı ortaya çıktı.

Müzik Onair’dan Özcan Beylan’ın haberine göre, Powerturk TV’nin de önümüzdeki Haziran ayında kapanacağı ifade edildi. Müzikal alanda yaşanan teknolojik gelişmeler, reklam gelirlerinin düşmesi, müzik dinleyicilerinin dijital platformlarda daha geniş seçeneklere ulaşabilmesi, müzik alanında yayın yapan televizyon kanallarını ikinci plana atmıştı. 
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