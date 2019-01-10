Samanyolu Haber /Medya / Doğuş Grubu bir kanalını daha ay sonunda kapatıyor /10 Ocak 2019 22:56

Doğuş Grubu bir kanalını daha ay sonunda kapatıyor

NTV Spor'un ardından Doğuş Yayın Grubu'nun bir kanalı daha kapanıyor.

SHABER3.COM

Grubun müzik kanalı Kral TV'yle ilgili bir süredir kulislerde dolaşan iddia doğru çıktı. Kanalın çalışanlarına Kral TV'nin 1 Şubat itibariyle kapanacağı açıklandı.

Geçen aylarda küçülmeye giden kanal, yayın hayatına artık dijitalden devam edecek. Türkiye'nin ilk video müzik kanalı olarak 1994 yılında Cem Uzan tarafından kurulan Kral TV, uzun yıllar düzenlediği dev prodüksiyonlu ödül törenleriyle adından söz ettirmişti. 2008 yılında Doğuş Yayın Grubu bünyesine katılan Kral TV'nin ekibinin büyük kısmıyla yolların ayrılacağı, kanalın yöneticisi Gezegen Mehmet'in (Mehmet Akbay) ise dijital yapılanmada görevine devam edeceği öğrenildi.

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