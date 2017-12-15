Doğumhane kapısında yine yeni anneye gözaltı için polis bekliyor

Ankara'da bugün Bayındır Hastanesi'nde sezaryenle doğum yapan, -çalıştığı Ankara Samanyolu Yusuf Tanık Koleji KHK ile kapatılan- öğretmen Sevim Çilek, hakkında çıkarılan gözaltı kararı sebebiyle polisler tarafından götürülmek istendi.





Doğum sebebiyle doktorların hastanede kalması gerektiğini belirttiği kadın öğretmen, bu bilgi üzerine odasında tutuluyor. Kapıda ise polis memurları savcının verdiği gözaltı talimatını uygulamak üzere nöbet tutuyor.





ONLARCA BENZER VAK'A YAŞANDI





Daha önce görülmemiş doğumhane kapısında gözaltı uygulaması, 15 Temmuz sonrası ev hanımlarına kadar inen gözaltı ve tutuklama furyasıyla Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sıklıkla yaşanıyor. İlgili kanunda doğum yapan ya da lohusa kadınların gözaltına alınamayacağı açık bir şekilde belirtilmesine rağmen uygulama ısrarla devam ettiriliyor.



