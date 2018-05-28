Seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş'ın Dikilitaş semtindeki Ebubekir Camisi'nin alt katında bulunan salonda vatandaşlara seslendi.







İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefetin oy alabilmek, Batı'ya selam çakmak ve onların şemsiyesinin altına girebilmek için tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasını istediklerini savundu.





Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'daki huzur mu battı size? Gecenin ikisine, üçüne kadar o insanlar, Doğu ve Güneydoğu'da sokaklarda geziyorlar. 16 yaşındaki kız anasının dizinin dibinden dağa götürülüp terörist yapılamıyor. Akşener sana bu mu battı? Erbakan'ın partisi sana bu mu battı? Sayın Muharrem İnce, sana bu mu battı?" diye sordu.