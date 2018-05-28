Samanyolu Haber /Gündem / Doğu ve Güneydoğu'daki huzur mu battı size? /28 Mayıs 2018 02:11

Doğu ve Güneydoğu'daki huzur mu battı size?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da huzurun hakim olduğunu savunarak bir buçuk yıldır Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için çağrıda bulunan Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğu'na "Doğu ve Güneydoğu'daki huzur mu battı size?" diye sordu.

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Seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş'ın Dikilitaş semtindeki Ebubekir Camisi'nin alt katında bulunan salonda vatandaşlara seslendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefetin oy alabilmek, Batı'ya selam çakmak ve onların şemsiyesinin altına girebilmek için tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasını istediklerini savundu.

Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'daki huzur mu battı size? Gecenin ikisine, üçüne kadar o insanlar, Doğu ve Güneydoğu'da sokaklarda geziyorlar. 16 yaşındaki kız anasının dizinin dibinden dağa götürülüp terörist yapılamıyor. Akşener sana bu mu battı? Erbakan'ın partisi sana bu mu battı? Sayın Muharrem İnce, sana bu mu battı?" diye sordu.
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