Doğu ve Güneydoğu'da çok sayıda sandık için taşıma kararı

Yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi seçmen kaydırılmasının ardından 24 Haziran genel seçimlerde olduğu gibi yine sandık birleştirme yöntemine başvuruldu. Seçmen listelerinin askıya çıkarılmasının ardından seçmen kaydırmaları yapılmış, daha sonra Dicle'de 40, Diyarbakır’da da bin 656 seçmenin kaydı dondurulmuştu.





24 HAZİRAN’DA 144 BİN SEÇMEN SANDIĞI DEĞİŞTİRİLDİ





24 Haziran 2018 genel seçimlerinde bölgenin 20 ilinde valilikler tarafından YSK'ye yapılan başvuru üzerine, "Seçim güvenliği ve seçmenlerin hür iradeleriyle oy kullanabilmesi” gerekçesiyle sandıklar taşınmıştı. Aralarında Van, Dersim, Şırnak, Siirt, Mardin, Kars, Hakkari, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Batman ve Ağrı’nın da bulunduğu 20 kentte 144 bin seçmenin sandığı taşınmıştı.





SEÇİM KURULU KARARI





Söz konusu uygulama bu kez yerel seçimler için de devreye konuldu. Daha önce 40 seçmen kaydının dondurulduğu Diyarbakır Dicle’de İlçe Seçim Kurulu tarafından sandıkların birleştirilmesi kararı alındı. Kurul, 8 Şubat tarihli ve 2019/26 sayılı kararında, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki Kanunu’nun 32'nci maddesinin ek 2 maddesine (Dağınık mahalle ve sair yerleşim yerleri bulunan köylerde veya köylerin bir birlerine yakın olduğu durumlarda seçim sandıklarının bir tek mahalle veya bir tek köyde toplanması, seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla İlçe Seçim Kurulu’nca kararlaştırılabilir.) göre sandıkların birleştirilmesi kararı aldı.





13 SANDIK TAŞINDI





Kurul, Dicle ilçesinin Boğaz Mahallesi’ndeki 1020 nolu ve Gündoğdu Mahallesi’ndeki 1040 nolu sandıkların Yokuşlu Mahallesi’nde;





Değirmenli Mahallesi’nde kurulan Boğazköy Mahallesi’nin 1021 nolu, Kelekçi Mahallesi’nin 1044 nolu, Değirmenli Mahallesi’nin 1031 nolu ile Gelincik Mahallesi’nde kurulan 1037 ve 1038 nolu, Uluçeşme Mahallesi’ndeki 1072 nolu, Baltacı Mahallesi’ndeki 1013 nolu sandıkların Necati Ceylan Anadolu Lisesi’nde, Biçer Mahallesi’ndeki 1019 nolu sandığın Yeşilsırt Mahallesi’nde, Tepebaşı Mahallesi’ndeki 1068 ve 1069 nolu sandıkların Acar Mahallesi’nde, Başköy Mahallesi Çayüstü mezrasında kurulan 1016 nolu sandığın ise Başköy Mahallesi Bahçelievler Yasevi’ne kurulmasına karar verdi.





HDP İTİRAZ ETTİ





Mezopotamya Ajansı’nın aktardığı habere göre HDP Diyarbakır İl Örgütü ise, Dicle İlçe Seçim Kurulu’nun aldığı söz konusu karara ilişkin İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.