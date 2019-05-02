Doğu’da 90’lı yıllara geri dönüş

Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Bükeç (Aşqan) Mahallesi’ne 25 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde iki ayrı operasyon düzenlendi.





Operasyonlarda mahalleliler hakaret ve küfürlere maruz kalırken, ilk operasyonda tüm yurttaşlar köy meydanında saatlerce bekletildi.





Köylülere ait bazı erzaklara el konulurken, bazı erzaklar ise Nordiz Dere’sine atıldı.







MAHALLE 36 SAAT ABLUKADA KALDI

Bükeç Mahallesi ilk olarak 25 Nisan Perşembe günü 9 Skorsky helikopterlerle mahalleye inen askerlerce abluka altına alındı.





Sabahın erken saatlerinde yapılan baskında hakkında “yardım ve yataklık” suçundan yakalama kararı bulunan Abdurrahman Dik gözaltına alındı. Dik’in mahallede bulunan üstü açık eski karakolda bir gün bekletildiği öğrenildi.





MA’nın haberine göre, aynı gün yapılan operasyonda tüm mahalleli köy meydanında saatlerce soğukta bekletildi.





Bazı köylülerin telefonlarına el konulurken, 36 saat abluka altında olan mahallede yurttaşların erzakları köy meydanına toplanarak, basın açıklamasında erzaklar için, “Sığınıklardan ele geçirilmiş malzeme” ifadesine yer verildi.





"UN, ŞEKER, BULGUR, PATATES ATEŞE VERİLDİ"





25 Nisan’daki operasyonda yaşananları anlatan Kinyas Gencer, “Sabah saat 05:00’te helikopter köyü çevirdi. Askerler yukardan köye indi. Evlerin tamamını aradı. Un, şeker, bulgur, patates, tahta ve diğer malzemeler ‘PKK’nın’ denilerek ateşe verildi. Her yeri aradılar. 24 saat boyunca köyde abluka devam etti” dedi. Küfür ve hakaretlere maruz kaldıklarını söyleyen Gencer, “Hayvanlarımızı dışarıya çıkarmaya izin vermediler. Sabahtan akşama kadar hayvanlarımıza yem veremedik, PKK’nin ve örgütün dedikleri tüm eşyalar halkındır” diye konuştu.





"ASKERLER OĞLUMA TOKAT ATTI"





Evi basılarak kapıları kırılan yurttaşlardan Haliya Koçak ise evine gelen askerlerin oğluna tokat attığını söyledi.





Koçak, “‘Oğlumun ne suçu var’ diyerek, oğlumu askerlerin elinden aldım. Oğluma bir tokat vurdular. İlk operasyonda iki gün kaldılar, bu defa bir gün kalıp gittiler.” dedi.





Toplanan malzemelerin köylüye ait olduğunu ifade eden Koçak, erzakların daha sonra yakıldığını kaydetti.





"AÇ BIRAKILAN KOYUNLARDAN İKİSİ ÖLDÜ"





Hayvanları dışarı çıkarılmadığı için 2 koyunu ahırda ölen Fevzi Koçak ise, “Köyümüz basıldı. Bizlere hakaret edip, kapılarımızı kırdılar. İlk operasyonda bir gece bekledikten sonra gittiler. Dünkü baskında ise evlerimizi aradılar.” dedi.





İlk operasyonda toplanan erzakların bir kısmının yakıldığını, bir kısmının ise suya atıldığını ifade eden Koçak, “Tüpümüzü patlattılar. Bir torba şeker ve tuzumuzu etrafa saçtılar. Bize bu zulmü neden yapıyorlar?” diye konuştu.





"ÜZERİME SICAK SU ATTILAR"





Yapılan operasyonda askerler tarafından tokat atılan Mehdi Koçak (19) evlerine gelen askerlerin Sabri Koçak’ı kendisine sorduğunu, bilmediğini söylediği esnada askerin ilk olarak yüzüne tokat attığını, daha sonra ise yüzüne tekme savurduğunu belirtti.





Darp edilenlerden Ferhat Gencer de, ensesine ve beline tekme ve yumruklarla vurulduğunu aktardı. Gencer, kendisine de sorulan sorulara “Bilmiyorum” cevabı vermesi üzerine askerin çay termosunun kapağını açarak sıcak suyu üzerine attığını belirtti.





HDP BAYRAKLARI YAKILDI





Operasyonda askerlerin Halkların Demokratik Partisi (HDP) bayrakları ve HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli’nin posterlerinin yakıldığı belirtildi.