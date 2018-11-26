Samanyolu Haber /Dünya / Doğu Akdeniz'de boru hattı anlaşması /26 Kasım 2018 19:31

Doğu Akdeniz'de boru hattı anlaşması

İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya'nın,Doğu Akdeniz'de doğal gaz boru hattı inşa edilmesi için anlaşma imzaladığı belirtildi.

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İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya'nın, Doğu Akdeniz doğal gazının Avrupa'ya Akdeniz altından yapılacak boru hattıyla gönderilmesi için iş birliği anlaşması imzaladığı bildirildi.

İsrail'in Globes gazetesinin haberine göre, boru hattı projesinin finansmanı için 1 yıla ihtiyaç duyulduğu söylenirken, projenin 5 yılda tamamlanması öngörülüyor. Yıllık 20 milyar metreküplük kapasiteye sahip olacak hattın inşası için gerekli yatırım miktarı yaklaşık 7 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Hadashot televizyon kanalına açıklamalarda bulunan İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, "10 yıllardır Avrupa üzerindeki petrol ve doğal gaz kaynaklı Arap etkisinden şikayet ettik. Gazın Avrupa'ya ihracatı, bu etkiyi belli bir dereceye kadar indirecek ve Arap gücüne bir karşı ağırlık olacaktır" ifadelerini kullandı.
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