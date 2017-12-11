Samanyolu Haber /Gündem / Doğrudan sermaye girişinde rekor düşüş! /11 Aralık 2017 15:09

Doğrudan sermaye girişinde rekor düşüş!

"OHAL'den mutluyuz diyecek kimse olamaz"

SHABER3.COM

Türkiye ekonomisi Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 oranında büyüdü. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yıl sonu itibariyle yüzde 7 civarı büyümenin 'sürpriz' olmayacağını söyledi. Zeybekci, Türkiye'ye doğrudan sermaye girişlerinde ise yüzde 18 azalma olduğu bilgisini verdi. OHAL hakkında da konuşan Zeybekci "OHAL'den mutluyuz diyecek kimse olamaz. OHAL'in Türkiye'deki algısının negatif olduğunu bilen bir hükümetiz. Bir an önce inşallah negatif algıdan kurtulmamız gerekiyor" dedi.
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