Doğrudan sermaye girişinde rekor düşüş!

Türkiye ekonomisi Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 oranında büyüdü. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yıl sonu itibariyle yüzde 7 civarı büyümenin 'sürpriz' olmayacağını söyledi. Zeybekci, Türkiye'ye doğrudan sermaye girişlerinde ise yüzde 18 azalma olduğu bilgisini verdi. OHAL hakkında da konuşan Zeybekci "OHAL'den mutluyuz diyecek kimse olamaz. OHAL'in Türkiye'deki algısının negatif olduğunu bilen bir hükümetiz. Bir an önce inşallah negatif algıdan kurtulmamız gerekiyor" dedi.

