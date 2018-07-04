Samanyolu Haber /Gündem / Doğduğu gün annesiyle gözaltına alınmıştı, şimdi Atina'da büyüyor /04 Temmuz 2018 11:27

Doğduğu gün annesiyle gözaltına alınmıştı, şimdi Atina'da büyüyor

Türkiye’de Cemaat soruşturmaları kapsamında özellikle kadınlara ve yeni doğum yapmış annelere yönelik gözaltı süreciyle doğduğu gün tanışan Zuhal Bebek 8 aylık oldu. O artık Atina'da büyüyor.

Doğduğu gün doğumhaneden gözaltına alınmıştı, şimdi Atina'da büyüyor

Adana’da bir özel hastanede 7 Eylül 2017’de annesi Betül Özkan ile doğduğu gün polisler tarafından gözaltına alınan Zuhal Bebek, şimdi 5 ay önce Meriç’ten geçerek geldikleri Atina’da büyüyor. Annesi ve babası yanında olan Zuhal Bebek hayatı yeni bir dünyadan bakarak büyüyor.
 
Tr724'ün Stockholm Center for Freedom'dan (SCF) aktardığı habere göre videoda Zuhal Bebeğin annesi, babası ve kardeşleri ile yapılan röportajlar yer alıyor.

Anne Betül Özkan, doğumdan bir gün önce gözaltına alınacağını bildiği için anne-babası ve tüm akrabaları ile helalleştiğini söylüyor. Eşi Bekir Özkan’ın da kendisini hastanenin yakınına kadar götürdüğünü aktarıyor.

Doğumdan sonra yarı baygın halde odaya geldiğinde 4 polisin kendini karşıladığını söyleyen Özkan, “Kendimde değilim bana bir kağıt imzalattılar. Gözaltına alma kararıymış. Beni sancılarım varken sorguya çekmeye başladılar.” dedi.

Hastaneden sonra emniyette çok soğuk bir odaya bebek ile birlikte alındığını belirten Özkan, sonra dikişli haliyle adliyeye gittiklerini söyledi. “İki gün çektiğim çile 10 dakikalıkmış. Savcı eşimi arıyormuş. Soru sordular ve serbest bıraktılar.” dedi.

Kendisine en büyük yardımı CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun sağladığını belirten Betül Özkan, “Beni sürekli arayıp desteğini yanında hissetttirdi. Allah ebeden razı olsun.” dedi.



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