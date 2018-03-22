Samanyolu Haber /Medya / Doğan yok pahasına satmış /22 Mart 2018 13:06

Doğan yok pahasına satmış

Doğan Holding, medya grubunun Demirören Holding'e satış ve devrinin borç indirimiyle 890 milyon dolardan gerçekleşmesi bekleniyor.

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Bünyesinde Hürriyet, Posta ve Fanatik gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk gibi televizyon kanallarını bulunduran Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satışına ilişkin ayrıntılar belli oldu.

Görüşmelerin, "1.1 milyar dolar işletme değerinden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890 milyon dolar hisse değeri üzerinden" yapıldığı açıklandı.

Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Doğan Medya Grubu 2011 yılında Milliyet ve Vatan gazetelerini de Demirören Holding'e satmıştı.
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