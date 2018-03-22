Doğan Grubu yetkilisi: Bu kaçınılmaz durumun herkes farkındaydı, üzgünüz

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, "Türk medya kralı, medya ordusunu Erdoğan'ın müttefikine satmayı kabul etti" başlıklı, FT'nin Ankara'daki muhabiri Laura Pitel imzasıyla yayınlanan haberde, Doğan Grubu'ndan bir yetkilinin şu sözlerine yer verildi:







"Bu Türk medyası için tarihi bir an. Bunlar zor zamanlar. Herkes üzgün. Ama bence insanlar bunun kaçınılmaz olduğunun farkındaydı."







Doğan Medya Grubu'nun patronu Aydın Doğan'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir ihtilaf halinde oldukları belirtilen haberde, satışın 'medya kuruluşlarının hükümet yanlısı agresif bir çizgi izlediği bir dönemde' yaşandığı vurgulandı.





Haberde şu ifadelere yer verildi:





"2016'daki darbe girişimi sonrası zaten çok sınırlı olan muhalif basına hızla el kondu. 100 kadar gazeteci parmaklıklar ardında. Doğan, Erdoğan'la uzun süredir ihtilaf halindeydi ama geçtiğimiz yıllarda holdingi ve medya grubu hükümetin ağır baskısı altında kalınca, dikkatli, zaman zaman hükümet yanlısı bir çizgi takındı. Ancak satılmaları Erdoğan'ın yakın çemberinde sayılmayan az sayıda medya sahiplerinden birinin gidişi anlamına geliyor."





Doğan Medya Grubu bünyesinde, Hürriyet, Posta, Kanal D, CNNTürk ile Doğan Burda Dergi grubu gibi kuruluşlar yer alıyor.