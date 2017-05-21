Doğan Grubu Saray'a bir kurban daha verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika ziyaretinde ABD Başkanı Trump’la yaptığı görüşme bir habercinin daha başını yedi.

CNN Türk’te canlı yayında görüşmeyi değerlendiren Nevşin Mengü Erdoğan-Trump görüşmesinin kısa sürmesiyle ilgili “Girdi çıktı 23 dakika” ifadesini kullandı.





AKP'de ve Saray'da rahatsızlık oluşturan Mengü'nün bu ifadesi Erdoğan'ın çevresindeki bazı isimler üzerinden CNN Türk yönetimine iletildi ve tepki gösterildi. Bunun üzerine CNN Türk yönetimi tarafından cuma günü akşam saatlerinde Nevşin Mengü’ye yayına çıkmayacağı tebliğ edildi.

