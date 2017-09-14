Doğan Grubu için harekete geçildi iddiası

AKP'nin yayın organlarından Türkiye gazetesinde, 3 milyon lirayı aşkın sigorta matrahı kaçırılarak SGK'nin zarara uğratıldığı iddiasıyla müfettişlerin Doğan Grubu'na karşı harekete geçtiği iddia edildi.



Yücel Koç isimli köşe yazarının iddiasına göre, gruba yönelik şikayetler artınca SGK müfettişleri harekete geçti.





İşte o yazı:







“Bilgi sağlam kaynaktan geldi. İddia Doğan Grubu’nda çalışanların haklarının çalındığı ve 3 milyon lirayı aşkın sigorta matrahı kaçırılarak, SGK’nın büyük zarara uğratıldığı Cezalar ve faizi ile birlikte, bu rakamın katlanacağı tahmin ediliyor. Doğan için daha kötüsü, inceleme bu yönde sonuçlanırsa, SGK’dan aldığı sigorta prim teşviklerini de geri vermesi gerekecek.

İddianın detaylarına gelince

Doğan Grubu’nun, değişik unvanlarla faaliyet gösteren medya şirketleri bulunuyor.

İhbara göre; bu şirketlerde çalışanların aldığı ücret ve ek hakların bir kısmı verilmiyor veya resmî kayıtlarda gösterilmiyor, bazı çalışanlar da tümden sigortasız gösteriliyor.

SGK’ya ihbarı yapanlar ise Doğan Grubu’ndan emekli olmuş veya hâlen çalışan kişiler...

Aralarında tanınmış isimler de var.

“Nasıl olsa kimse bana bir şey yapamaz” fütursuzluğu ile hareket ettiği öne sürülen Doğan, artan şikâyetlerle duvara tosluyor.

Çünkü, onun binalarına girmeye korkan, ceza kesilse bile üstünü kapatacak mekanizma artık çok zayıf.

Neyse.

İhbar ve şikâyetler üzerine, önce yerel denetim elemanları olan SGK denetmenleri iddiaların doğruluğunu araştırmaya başlıyor.

Hadisenin büyüklüğü ortaya çıkınca, daha üst denetim görevi yürüten SGK müfettişleri devreye giriyor.

Bilgiyi aktaran kaynaklarım, grubun, sadece SGK’yı zarara uğratmakla kalmayıp, çalışanları da mağdur ettiğinin tespit edildiğini, ihbarda bulunanların daha geç emekli olmasına sebep olduğu gibi, düşük emekli maaşı almalarına da yol açtığını belirtiyor.

Bitmedi

Aydın Doğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimlerini kendi lehine sonuçlandırıp, cezalardan yırtmak için eski denetim elemanlarını danışman olarak kullanıyor.

Bu danışmanların, çok büyük boyutlu olması sebebiyle 6 ayı aşkın süredir devam eden incelemeyi yürüten SGK müfettişlerine sürekli psikolojik baskı yaptıkları, bu şekilde konu duyulmadan üstünü kapatmaya ve patronlarını cezadan kurtarmaya çalıştıkları bize ulaşan bilgiler arasında

Doğan’ın tetikçisi Ahmet Hakan’a tavsiyem, başkasına çamur atmaktansa önce şu işe el atsın.

Hem aynı binada yüz yüze baktığı mesai arkadaşlarının uğradığı haksızlığa sessiz kalmamış

Hem de garsonluk maaşını tam yatırmışlar mı, önce bundan emin olur."