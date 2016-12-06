Doğan Grubu çalışanlarına sosyal medya talimatı

Gazete Karınca’da yer alan habere göre, sosyal medya paylaşımlarının “Yanlış anlaşılmalara ve istismara müsait hale geldiği” belirtilen genelgede, sosyal medyayı kullanan muhabirlerin şu hususlara dikkat etmeleri gerektiği belirtildi:





“Sosyal medyayı kullanan tüm arkadaşlarımızın bütün bu hususlara dikkat etmeleri, Grubun tüzel kişiliğine olumsuz yansımaları olabilecek, yazılı veya görsel medyada özellikle siyasi sosyal ve ekonomik içerikteki paylaşım veya imalara yer vermemeleri önem taşımaktadır.”





Genelgede “Gerekli özeni göstermeyen arkadaşlarımız hakkında gerekli yaptırımların uygulanması kaçınılmaz olacaktır” denildi.





