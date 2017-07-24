Doğan Grubu 331 milyon dolar zararda

Aydın Doğan’ın sahibi olduğu Doğan Grubu’nun tam 10 yıl önce büyük beklentilerle 336 milyon dolar yatırdığı “seri ilan yayıncılığı” işinde umulan başarı gelmedi ve şirketin hisselerinin satışa çıkarıldığı bildirildi. Basılı ilan gazetelerini son iki yılda iptal eden, internet projelerinde de zarardan kurtulamayan şirketin sahibi olduğu, Rusya’nın bir zamanlar en büyük seri ilan yayını olan “İz Ruk v Ruki” (Elden Ele) ve Job.Ru siteleri için piyasada “en fazla 5 milyon dolar” değer biçildi.





Turkrus.com’un Rusya’da iş çevrelerinin saygın gazetesi Kommersant’tan aktardığı “İz Ruk v Ruki kendisi için ilan verdi” başlıklı haberde, “İrr.ru ve Job.ru satışa çıkarıldı” alt başlığı kullanıldı.





SSCB dağıldıktan hemen sonra, 90’ların başında basılı ilan gazetesi olarak Rusya’nın nereyse tek yayın organı olarak büyük başarıya imza atan "İz Ruk v Ruki” dahil, Doğu Avrupa’da pek çok benzer projenin sahibi Trader Media East’in (TME) yüzde 67,3 hissesini Nisan 2007’de Doğan grubu 336,5 milyon dolar ödeyerek satın almıştı. O günden beri sürekli küçülen şirket, Rusya’da “Pronto Media” adı altında faaliyetine devam etmiş, son birkaç yılda basılı ilan gazetelerinin yayınını büyük ölçüde durdurup tamamen internet seri ilan işine odaklanmıştı.





Ancak Rusya’da bu sektörde yaşanan hızlı büyüme ve 25 milyar rubleye çıkan pastaya rağmen sürekli zarar eden Doğan Yayın’ın Rusya’daki şirketi, rekabet ortamından yenilgiyle çıktı. Satış kararı alınmasının ardından koordinasyonu bu alanda en büyük uluslararası danışmanlık şirketlerinden Deloitte’in yürüttüğü belirtildi.





2016 verilerine göre irr.ru sitesi aylık 6,3 milyon, job.ru ise aylık 2,2 milyon tekil ziyaretçiye sahip. Trader Media East’in 2016 cirosunun yüzde 54,2 gerileme ile 9,8 milyon dolara kadar düştüğü bildirildi. Bir yıl öncesine göre zarar da yüzde 36 azalarak 5,2 milyon dolara geriledi.