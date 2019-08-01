Doğalgazdan sonra elektrikte de zam hazırlığı

Bugünden geçerli olmak üzere doğalgaza yüzde 15 zam yapıldı. Bu durum doğalgazdan üretilen ürünlerin fiyatlarını da etkileyecek.





Zamdan etkilenecek ürünlerin başında elektrik geliyor.





ELEKTRİĞİN 3’TE BİRİ DOĞAGAZDAN ÜRETİLİYOR





Türkiye elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşık 3’te biri doğalgazdan yapılıyor. 2017’de elektrik üretiminde yüzde 37 olan doğalgazın payı geçen yıl yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.





Geçen yıl elektrik santrallerinde doğalgazdan toplam 90 milyar 87 milyon 812 bin kilovatsaat elektrik üretildi.





EN ÇOK YAZ AYLARINDA ÜRETİLİYOR





Geçen yıl doğalgazdan elektrik üretiminin en yüksek olduğu ay 10 milyar 500 milyon kilovatsaat ile temmuz, en düşük olduğu ay ise 5 milyar 700 milyon kiloWatt saat (kWh) ile mayıs oldu.





50 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ İTHAL EDİLDİ





Türkiye’nin enerji ithalatı faturası geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15,6 artarak 42 milyar 999 milyon 451 bin dolara çıktı. Türkiye geçen yıl 50 milyar 360 milyon metreküp doğalgaz ithal etti.





RUSYA’YA DOĞALGAZDA BAĞIMLIYIZ





Türkiye’nin geçen yıl en fazla doğalgaz ithal ettiği ülke Rusya oldu. Rusya’dan 2018’de 23 milyar 642 milyon metreküp doğalgaz ithal edildi.





Rusya’yı, 7 milyar 863 milyon metreküple İran ve 7 milyar 527 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.