'Doğalgaza zam artık kaçınılmaz oldu'

GAZBİR Başkanı Arslan, doğalgazda fiyat politikasının petrol fiyatlarına göre belirlendiğini ve petrol fiyatlarının son iki yılda 50 dolardan 80 dolara yükseldiğini söyledi.







Konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatına son olarak 1 Eylül'de yüzde 9 zam yapıldığını hatırlatan Arslan, "Türkiye'nin doğalgaz fiyatı aslında Avrupa'daki en düşük fiyat. Konutlar açısından baktığımızda 100 kilovatsaatlik kullanımın maliyeti 5.6 euro seviyesindeyken, Türkiye'de bu miktar 2.34 euro'ya karşılık geliyor. Yani, bizim fiyatımız yarı yarıya. Gönlümüz fiyatın böyle devam etmesini istiyor ama şu anda petrol fiyatı ve kurun seviyesinden dolayı bu mümkün görünmüyor" diye konuştu.



Petrol fiyatı ve dolar kurunun son dönemde yaklaşık yüzde 50 arttığına dikkati çeken Arslan, şunları söyledi:





'PETROL FİYATININ 100 DOLARA ÇIKMA İHTİMALİ KONUŞULUYOR'





"Gördüğümüz kadarıyla, önümüzdeki süreçte konutlara mümkün olduğu kadar az bir fiyat artışı yansıtılacak şekilde politika izlenecek. Petrol fiyatının da önümüzdeki süreçte 100 dolar seviyesine çıkma ihtimali konuşuluyor. İnşallah, 100 dolara gitmeyeceğini umuyoruz. Bizim düşüncemiz 85 dolardan aşağı tekrar döneceği yönünde. Doğalgaz fiyatı artışında önümüzdeki dönem için bir oran söyleyecek olursak tümünde yüzde 15'lik bir oran söz konusu gibi görünüyor. Konutlara yüzde 9, elektrik üretiminde de yüzde 17 seviyesinde fiyat artışı gerçekleşebilir."

