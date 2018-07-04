Samanyolu Haber /Ekonomi / Doğalgaza büyük zam yolda /04 Temmuz 2018 16:48

Doğalgaza büyük zam yolda

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı doğalgaza yüzde 30’a varan zam yapılacağı iddiasını köşesine taşıdı. Ülker'e göre petrol fiyatlarındaki artıştan doğal gaz da etkilenecek.

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Türkiye’nin Rusya’dan aldığı doğal gaza yüzde 30’a varan zam yapılacağı iddiasını köşesine taşıyan Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, Petrol fiyatlarındaki artıştan doğal gazın da etkileneceğini ön sürdü.  Ülker, BOTAŞ’ın geçen hafta dengeleme gazı fiyatlarında geçen aya göre yüzde 20’lik bir artış yapıldığını duyurduğunu hatırlatarak, “Piyasa aktörleri bu artışı, 1 Temmuz 2018 tarihinde doğalgaz tarifelerine yaklaşık aynı oranda (veya en az 50 TL) zam yapılacağının işareti olarak değerlendiriyor” dedi.

Yazısında Rus Kommersant gazetesinin iddiasına da yer veren Ülker, “Gazete şu an Türkiye için 205 dolar civarında olan bin metreküplük gaz fiyatının, petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yılın üçüncü çeyreğinde 260 dolara çıkacağını yazdı” aktarımında bulundu. Ülker, şöyle devam etti:

“Rus gazetesi, Türkiye’ye sunulacak fiyatın Avrupa 'hub'ından daha yüksek olacağını ifade etti. Doğalgazda BOTAŞ’ın dengeleme gaz fiyatlarında mayıs ayına göre haziranda yüzde 20’lik artış yapması önümüzdeki günlerde farklı bir fiyat politikası doğuracak. Rus basınına göre şu anda 205 dolar civarındaki bin metreküplük gaz önümüzdeki günlerde 55 dolar artabilir. İddialar gerçekleşirse bizleri sert bir kış mevsimi bekliyor olacak.”
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