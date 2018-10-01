Samanyolu Haber /Ekonomi / Doğalgaz ve elektiriğe ağır zam! /01 Ekim 2018 09:18

Doğalgaz ve elektiriğe ağır zam!

BOTAŞ'tan doğalgaza bugünden itibaren geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam geldi. Elektrik fiyat tarifeleri konutlarda yüzde 9, sanayide yüzde 15, ticarethanelerde ise yüzde 25 oranında arttı.

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Reuters'ın duyurduğu haberde, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) doğalgaza bugünden itibaren geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yaptığı bildirildi.

Reuters'a bilgi veren sektör kaynakları, maliyet artışına bağlı olarak BOTAŞ'ın tarifeleri 1 Ekim itibariyle yeniden belirlediğini ve yeni tarifelerin ilgili birimlere iletildiğini kaydetti.

BOTAŞ, ağustos ve eylül aylarında da konutta yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam yapmıştı.

Yetkililer, maliyet artışına bağlı olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) da elektrik tarifesini artırabileceğini belirtiyorlar.

ELEKTRİĞE DE ZAM 

Bu arada Elektrik fiyat tarifelerine 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.
Dünya gazetesinden Mehmet Kara'nın aktardığına göre, tarifede konutlarda yüzde 9, ticarethanelerde yüzde 25 ve sanayi tesislerinde yüzde 15 oranında fiyat artışı gerçekleşti.

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