Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Doğal suçlu' hal esnafına 'vurgun' denetimi: 2.8 milyon lira ceza kesildi /10 Şubat 2019 12:56

'Doğal suçlu' hal esnafına 'vurgun' denetimi: 2.8 milyon lira ceza kesildi

5 ildeki hallerde yapılan operasyonlarda 'yüzde 800'lere varan fahiş fiyat artışları' tespit edildiğini söyleyen Ticaret Bakanı 2.8 milyon TL ceza kesildiğini açıkladı.

SHABER3.COM

"Denetimlerimizin etkisi şimdiden fiyatlarda görülmeye başlandı. Operasyonlar sonucu hallerde satılan sebze ve meyve fiyatlarında 3 günde, ana kalemlerde yüzde 45'lere varan oranlarda düşüşler görülmeye başlandı" iddiasında bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan alınan polisiye tedbirlerin fiyatları düşürmede etkisinin olacağını öne sürdü.

Fiyat artışlarını 'vurgun' olarak niteleyen Bakan Pekcan, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana'daki belediye toptancı halleri nezdinde, Ticaret Bakanlığı müfettişlerince gerçekleştirilen denetimlerde sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyatlarında yüzde 800'lere varan oranlarda fahiş fiyat artışlarının bulunduğunu savundu.

Seçim öncesi fiyatları kontrol altına alma amacıyla yapılan denetimlerde  88 firma hakkında 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanması için işlem başlattıklarını belirten Pekcan, denetimler neticesinde Hal Kayıt Sistemi'ne bildirim yapılmadan kayıt dışı ürün satışı gerçekleştiren, ürünlerin künye bilgileriyle satış faturalarındaki bilgilerinde yanıltıcı bilgilere yer veren 76 firma hakkında da yaklaşık 810 bin lira cezai işlem tesis edildiğini duyurdu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Doğal suçlu' hal esnafına 'vurgun' denetimi: 2.8 milyon... Sonraki Haber >>

Manavdan tanzim satışı tepkisi: Devlet sebze satarsa ben nasıl satacağım

Manavdan tanzim satışı tepkisi: Devlet sebze satarsa ben nasıl satacağım

Uygurların dünyaca ünlü halk ozanı Çin'in toplama kamplarında hayatını kaybetti

Uygurların dünyaca ünlü halk ozanı Çin'in toplama kamplarında hayatını kaybetti

İstanbul'da Suriyeliler ve mahalleliler arasında büyük kavga

İstanbul'da Suriyeliler ve mahalleliler arasında büyük kavga

AKP'liler oy istedikleri köylünün boğazını sıktı

AKP'liler oy istedikleri köylünün boğazını sıktı

İngiltere'de uçak rüzgar nedeniyle iniş yapamadı

İngiltere'de uçak rüzgar nedeniyle iniş yapamadı

Uçak, pist dışındaki kar yığınına çarparak durabildi

Uçak, pist dışındaki kar yığınına çarparak durabildi

Saadet Partisi şimdi de penguenli reklam filmi çekti

Saadet Partisi şimdi de penguenli reklam filmi çekti

Trump: Brunson'u bırakın dedim, bıraktılar

Trump: Brunson'u bırakın dedim, bıraktılar

Patlıcan fiyatını şikayet edenleri terörist ilan edecek: Yahu düşünün be bir merminin fiyatı nedir?

Patlıcan fiyatını şikayet edenleri terörist ilan edecek: Yahu düşünün be bir merminin fiyatı nedir?

Erdoğan kadro isteyen işçileri tersledi

Erdoğan kadro isteyen işçileri tersledi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:12:07