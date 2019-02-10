'Doğal suçlu' hal esnafına 'vurgun' denetimi: 2.8 milyon lira ceza kesildi

"Denetimlerimizin etkisi şimdiden fiyatlarda görülmeye başlandı. Operasyonlar sonucu hallerde satılan sebze ve meyve fiyatlarında 3 günde, ana kalemlerde yüzde 45'lere varan oranlarda düşüşler görülmeye başlandı" iddiasında bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan alınan polisiye tedbirlerin fiyatları düşürmede etkisinin olacağını öne sürdü.





Fiyat artışlarını 'vurgun' olarak niteleyen Bakan Pekcan, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana'daki belediye toptancı halleri nezdinde, Ticaret Bakanlığı müfettişlerince gerçekleştirilen denetimlerde sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyatlarında yüzde 800'lere varan oranlarda fahiş fiyat artışlarının bulunduğunu savundu.





Seçim öncesi fiyatları kontrol altına alma amacıyla yapılan denetimlerde 88 firma hakkında 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanması için işlem başlattıklarını belirten Pekcan, denetimler neticesinde Hal Kayıt Sistemi'ne bildirim yapılmadan kayıt dışı ürün satışı gerçekleştiren, ürünlerin künye bilgileriyle satış faturalarındaki bilgilerinde yanıltıcı bilgilere yer veren 76 firma hakkında da yaklaşık 810 bin lira cezai işlem tesis edildiğini duyurdu.





