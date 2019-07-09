Doğa Koleji’nin sahiplerine 240 milyon liralık icra takibi

Türkiye genelindeki 123 kampusüyle en büyük özel eğitim kurumlarının başında gelen Doğa Koleji’nin (Doğa Okulları) sahipleri hakkında icra takibi başlatıldı.







Üç ayrı icra takibinin tutarı 240 milyon lira seviyesinde. İcra takiplerini Hollanda menşeli iki şirketin yaptığı anlaşıldı.







Girişim şirketi Turkven, Doğa Koleji’ni 2016'da Metal Yapı Konut AŞ’nin sahibi Ömer Saçaklıoğlu’na sattı. Ancak Turkven üç yıldır alacağını tahsil edemedi.







TURKVEN ÜÇ YIL ÖNCE SAÇAKLIOĞLU'NA SATTI





Hollandalı şirketler adına yapılan açıklamada Doğa Koleji’ne yapılan yatırımın karşılığının tahsil edilemediği öne sürüldü. Doğa Koleji ise haberle kurumun yakın-uzak alakası bulunmamadığını iddia etti.





Girişim sermayesi şirketi Turkven, Doğa Koleji’ni üç yıl önce Metal Yapı Konut AŞ’nin sahibi Ömer Saçaklıoğlu’na sattı. Ancak satıştan bir süre sonra taraflar arasında ihtilaf çıktı.





Taraflar arasındaki ‘ödeme’ sıkıntısı adliyeye yansıdı. Diken’in haberine göre Hollandalı iki şirket adına Metal Yapı Konut AŞ ve şirketin sahibi Ömer Saçaklıoğlu’na yönelik icra takibi başlatıldı.





ÜÇ AYRI DOSYADA 240 MİLYON LİRALIK ALACAK!





International Education Systems B.V. ve IES II BV’nin Metal İstanbul 11'inci İcra Müdürlüğü üzerinden yaptığı takiplerden biri 118 milyon 804 bin TL, diğeri ise 32 milyon 400 bin TL.





Bir diğer takibin tutarı ise 13 milyon 884 bin dolar.





Metal Yapı ve sahibi Saçaklıoğlu’nun yanısıra, çok sayıda firmaya da haciz ihbarnamesi gönderildi.





Doğa Koleji’nin 320 milyon dolara satın alan Saçaklıoğlu’nun ödemenin bir kısmı için çek verdiği gündeme gelmişti.





HOLLANDALI ŞİRKETLER DOĞA KOLEJİ'NDEN ALACAKLI

Hollandalı şirketlerin Türkiye’deki avukatlık ofisi üzerinden yapılan yazılı açıklamada şunlar aktarıldı: “Müvekillerimiz International Education Systems B.V. ve IES II BV’nin Metal Yapı Konut A.Ş.’den tarafımıza verilen talimat gereği; borcun ödenmesinden sorumlu olan kişiler hakkında icra takipleri başlatılmıştır. Söz konusu icra takibine konu alacak, müvekkillerimizin Doğa Koleji’ne gerçekleştirdikleri yatırımdan kaynaklanmaktadır."





Açıklamada alacağın vadesinde ödenmediği ve 14 defa vade uzatımı yapıldığı vurgulanırken, "Ancak, gelinen noktada borçlu şirket tarafından hiçbir ödeme yapılmaması ve gerekli adımların atılmaması nedeniyle hukuki zorunluluk gereği icra takibine geçilmiştir.” denildi.





"KURUMUMUZLA ALAKASI YOK"





Doğa Koleji ise, “Haberle kurumumuz Doğa Koleji’nin yakın-uzak alakası bulunmamaktadır. Bahse konu alacak, alacaklı firma ile tüzel kişilikleri kurumumuzdan ayrı olan Metal Yapı Konut A.Ş.arasındadır." açıklamasında bulundu.



